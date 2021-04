TA: Nog geen draai voor de Dow

Wall Street geeft technisch geen krimp. De Dow Jones blijft technisch prima overeind.

Voor de Amerikaanse economie wordt over het tweede kwartaal, met +10,5%, de hoogste groei in 50 jaar verwacht. De gigantische stroom liquiditeit die de Amerikaanse overheid faciliteert is h ier mede verantwoordelijk voor.

Buy the dips

De beschikbaarheid van vers kapitaal bevestigt gretigheid onder beleggers op Wall Street, die blijkbaar van elk dipje gebruik maken om hun posities uit te breiden.

Daar staat tegenover dat president Joe Biden van plan is een hogere belastingaanslag op vermogenswinsten in te voeren. Dat zou erg vervelend zijn voor beleggers die, na de flinke opmars van Amerikaanse aandelen, op forse koerswinsten zitten.

De laatste keer dat ik Wall Street onder mijn vergrootglas had liggen, was begin april, toen de S&P500 voor het eerst de psychologische horde rond 4.000 punten had gepasseerd. Ik gaf toen aan dat er voor de S&P500 vanuit technisch perspectief op de lange termijn nog zo'n 50% koerswinst in het vat zat.

Koerspotentieel Dow

Vandaag bekijk ik de Dow Jones Industrial index. Vanuit technisch perspectief zit er voor de komende 12 tot 16 maanden nog zo'n 40% koerspotentieel in het vat.

Eerst een paar opvallende kerngetallen:

Sinds het intraday dieptepunt en de coronabodem van maart vorig jaar rond 18.220,90 punten is de Dow met bijna 90% gestegen. Let wel, dat betreft slechts een periode van iets meer dan één jaar.

Sinds het intraday dieptepunt rond de Amerikaanse verkiezingen rond 26.125 punten eind vorig jaar is de Dow met ruim 30% opgelopen.

De winst over de eerste vier maanden van dit jaar bedraagt ruim 12%

Met dit soort rapportcijfers heeft het technische plaatje van de Dow Jones eigenlijk niet veel toelichting nodig. Toch is het goed om een kijkje te nemen op de bekendste beursbarometer ter wereld, de Dow Jones Industrial index.

Korte termijn: Dow Jones stabiliseert binnen de stijgende trend

In de recente correctie vormde de Dow op 20 april rond 33.687 punten weer een hogere bodem binnen de stijgende trend.

Zolang de koers boven de voorgaande top weet te blijven, wordt het technische beeld bevestigd. Ons eerste berekende koersdoel ligt rond 40.000 punten.



Lange termijn: Nog geen signalen van een draai

De Dow Jones laat een krachtig patroon zien van steeds flink hogere toppen en hogere bodems. Het belangrijkste technische gegeven is de opwaartse doorbraak door de top van 20 februari vorig jaar rond 29.568 punten.

Om het positieve technische plaatje intact te laten, is het van belang dat de die steun van 29.568,60 intact blijft.

De trend blijft opwaarts gericht. Zolang deze positieve trend zich voortzet, mogen we een verdere koersstijging verwachten.

Het tweede berekende koersdoel, dus na de 40.000, ligt rond 48.000.