De èchte gouden tip

Warren Buffett had ooit een mooie spreuk. With enough tips and a million dollars you can go broke in a year.

Het is een hardnekkige overtuiging waar veel beleggers in geloven. Beleggen draait om tips, liefst gouden tips. Maar waar haal je ze vandaan en hoe kom je eraan? Het antwoord is: maak ze zelf.

Het is de analyse die telt, niet de tip. Beleggers die louter handelen op basis van tips van anderen, maken zichzelf kwetsbaar. Hoe komt zo’n tip tot stand? Past de aanpak van de tipgever wel bij jouw aanpak? En komt er na een kooptip ook een verkooptip? Een koop zonder verkoop is als een vis met een kop, maar zonder staart.

Wilt u een vis of een hengel?

Maar gemak dient de mens en dus kopen beleggers liever een vis dan dat ze zelf leren vissen en zo hun eigen rendement creëren. Jammer, want zelf je conclusies kunnen trekken op basis van analyses en informatie geeft je de vrijheid en de mogelijkheid om structureel succes te bereiken.

Na 20 jaar beleggerseducatie is mijn ervaring dat beleggers te weinig energie stoppen in het ontwikkelen van een eigen aanpak, terwijl dat uiteindelijk het meeste oplevert. Een eigen methode die zelf getest kan worden, daar begint het mee.

Dat testen is essentieel om vertrouwen te ontwikkelen. En vertrouwen is noodzakelijk om een methode consequent te volgen, met name in mindere tijden. Iedere aanpak kent namelijk goede en slechte tijden. Het ontwikkelen van vertrouwen is de sleutel tot discipline en dat leidt tot structureel rendement.

Afgaan op een tip zonder te weten wat de methode erachter is, is een pure gok. Dat kun je in het casino doen, waarbij je hopelijk beseft dat daar maar één echte winnaar is. Hoe kom je zelf aan een edge (statistisch voordeel) zoals het casino dat heeft?

Markten blijven niet stijgen

Veel beleggers zijn voor hun rendement afhankelijk van een stijgende markt. De afgelopen jaren zijn zelfs bovengemiddeld goed geweest. Op basis van mijn ervaring in de afgelopen decennia weet ik dat er ook andere markten zullen komen en dan wil je ook rendement maken, anders lever je alles weer net zo snel in.

Alleen een belegger met (veel) tijd en discipline lukt het om uiteindelijk het gemiddelde langjarig marktrendement te behalen. Mijn ervaring is dat de meeste beleggers hun eerder behaalde rendementen helaas weer snel verliezen.

Een manier om sneller en structureel rendement te genereren is door trading - handelen. Trading is in beginsel simpel, maar om het succesvol uit te voeren is niet eenvoudig. Je hebt er een beproefde Methode voor nodig, je Money management moet op orde zijn en en de juiste Mindset is essentieel. Zonder die “3 M’s” wordt het niets, is mijn stellige overtuiging.

Gratis webinar op 6 mei

Vanaf 12 mei zal ik 6 weken lang mijn 3 M's en mijn èchte gouden tips presenteren in de cursus Succesvol Handelen op de Beurs die IEX samen met Het Beleggingsinstituut aanbiedt.

Daarbij laat ik in de praktijk zien hoe ze werken door ze te demonstreren in live trading sessies.

Als voorproefje op de cursus organiseert IEX in samenwerking met het Beleggingsinstituut een webinar, waar ik samen met Pieter Kort een drietal live trades zal bespreken. Dat webinar vindt plaats op 6 mei aanstaande.