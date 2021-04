'Groei economie VS 10,5%' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Overig

Zakenbank Goldman Sachs denkt dat de Amerikaanse economie over het tweede kwartaal met 10,5% zal groeien. Een niveau dat zelden wordt bereikt: daarvoor moeten we terugkijken tot de jaren zeventig van de vorige eeuw. De enorme stimuli van de Amerikaanse overheid spelen overigens een doorslaggevende rol bij deze indrukwekkende groeiversnelling van de Amerikaanse economie. Als de analyse van Goldman Sachs klopt, markeert Q2 tevens de piek in de groei en wordt het vanaf daar 'down hill.' Niet getreurd, de groeiprognose voor Q3 staat op een niet misselijke 7,5%, gevolgd door plus 6,5% over Q4. Volgend jaar wordt het vervolgens weet back to normal en daalt de groei tot een bescheiden 1,5% in 2022.

