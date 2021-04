'Economie herstelt straks als nooit tevoren' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Overig

De wereldeconomie zal dit jaar herstellen van de coronacrisis in een tempo dat sinds de jaren zeventig niet meer is gezien. Dat is althans de verwachting van 500 economen, ondervraagd door Reuters. De pandemie duwde de wereldeconomie in een van de diepste recessies ooit, maar volgens de respondenten van de enquête zullen we dit jaar een scherpe rebound gaan zien, waarbij de groei op gemiddeld 5,9% geschat wordt. Dat zou het hoogste tempo sinds de jaren zeventig zijn. De genoemde redenen voor het optimisme zijn de vaccinaties, de monetaire en fiscale stimuleringsmaatregelen en het aanpassingsvermogen van de economie. De respondenten verwachten dat de VS het sterkst zal groeien, met een tempo dat sinds 1984 niet zo hoog lag, en China zal dit jaar alweer het pre-coronaniveau bereiken. Reuters poll

Bron: Beursduivel.be Lees meer: 3 aandelen voor de 'roaring twenties' Overal herstel Janet Henry, hoofdeconoom bij HSBC: "We zien een synchroon herstel van de wereldeconomie aankomen, hoewel sommige landen nog midden in een moeilijke strijd met Covid-19 verwikkeld zijn. Maar iedere economie zal een aanzienlijke sprong in het bbp laten zien dit jaar." "Veel zal afhangen van de strategie van de betreffende regering: het uitroeien, of het zoveel mogelijk onderdrukken van de pandemie. Ook de toegang tot vaccinaties, de structuur van de economie en de vraag in hoeverre consumenten bereid zijn hun opgepotte geld uit te geven, zijn van belang." Arbeidsmarkt blijft achter Het herstel op de arbeidsmarkt daarentegen zal achterblijven. De werkloosheidscijfers in de gevestigde economieën zullen dit jaar niet - en ook volgend jaar nog niet - terugkeren naar pre-coronaniveau, zo wordt verwacht. Hoewel er miljarden aan steun wordt gegeven, zullen miljoenen mensen nog tijden zonder werk zitten, aangezien bepaalde sectoren nog een zeer lange weg te gaan hebben om te herstellen. Wel grillig Een andere kanttekening is dat het verschil in momentum tussen de gevestigde en de opkomende markten groot zal zijn. "De groeicijfers zullen grillig zijn. Ze kunnen ieder kwartaal, tussen economieën en binnen economieën, behoorlijk variëren", aldus Henry. Zie ook: 'Roaring Twenties na de pandemie? Niet voor iedereen'

