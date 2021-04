Pleuris breekt uit in de VS Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Overig

Het plan van president Joe Biden om de 'Capital Gains Tax' vrijwel te verdubbelen tot 43,4% lokt een storm van protest uit in de VS onder vermogensbeheerders, miljardairs, tech entrepreneurs, private equity firma's en overige partijen met veel geld. Er wordt openlijk getwijfeld of Biden zelfs binnen zijn eigen partij, de Democraten, voldoende steun zal weten te verkrijgen voor het nu al zeer omstreden plan. Wordt vervolgd.

Martin Crum is senior beleggingsanalist bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Crum kan posities innemen op de financiële markten.