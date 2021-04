Kopzorgen voor banken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Overig

Amerikaanse banken hebben te kampen met een luxeprobleem: een fors overschot aan cash. Deposito's bij commerciële banken zijn year-on-year gegroeid met meer dan 17% tot een indrukwekkende $16.800 miljard. Probleem is dat de vraag naar bankleningen vanuit het bedrijfsleven zich op een laag pitje begeeft. Dit wreekt zich temeer daar Amerikaanse banken initieel met een worst-case scenario hebben gewerkt tijdens het hoogtepunt van de pandemie en veel hogere voorzieningen slechte leningen hebben genomen. Nu het allemaal relatief mee blijkt te vallen, wordt dit nu weer deels teruggedraaid. Beleggers blijken daar, ondanks dat dit toch goed nieuws is, weinig happy mee. De S&P Bank ETF is sinds de, sterk meevallende, eerstekwartaalresultaten van banken, met circa 2% gedaald.

