SPAC's en junk bonds

SPAC's, wie is er niet rijk mee geworden. Dit jaar wisten de zogeheten blank-check companies al circa $100 miljard uit beleggers hun zakken te praten. Een bijzonder fenomeen: eerst geld ophalen, om daarna nog eens te gaan verzinnen hoe dat opgehaalde kapitaal zal worden geïnvesteerd. De junk bond market, zeg maar uitstaande leningen van bedrijven die in zwaar weer verkeren, profiteert indirect ook van het succes van de SPAC's. Laatstgenoemden kloppen namelijk in toenemende mate aan bij distressed securities met het voorstel tot deelname in, danwel fusie met aan de grond zittende bedrijven. What could possibly go wrong....

Martin Crum is senior beleggingsanalist bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Crum kan posities innemen op de financiële markten.