Cryptocrash

quote: an12 schreef op 23 april 2021 11:32:

Koersdaling komt niet door het vermogenswinst belastingplan van Biden want dan zouden aandelen ook veel meer moeten dalen.

Er staat in het (helaas zeer beknopte) artikel "de exacte afhandeling van (papieren) vermogenswinsten op cryptomunten."Ik neem aan dat er dus in het plan mogelijk iets toegevoegd wordt of veranderd voor specifiek de cryptomunten wat nu niet het geval is, en wat dan niet een nieuwe aanpassing voor de aandelenmarkt betreft. In dat geval zou het logisch zijn dat de cryptomarkten anders reageren dan de aandelenmarkten.