All electric

Elektrische auto's en hybride auto's nemen een steeds groter deel van de verkopen voor hun rekening, zo blijkt uit cijfers van Acea, een belangenvereniging van auutofabrikanten. Dit gaat uiteraard ten koste van auto's op bezine en diesel. Die zijn nu nog goed voor ruim 65% van de verkopen, waarbij vooral diesel het zwaar heeft.

Bron: Acea Het is interessant om te zien dat de voorkeur van veel consumenten nu (nog) uitgaat naar hybride auto's, met een marktaandeel van ruim 18%. Kennelijk speelt 'range anxiety' nog een belangrijke rol, naast het soms nog wel erg forse prijskaartje van EV's (full electric).

