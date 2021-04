Nog meer goed nieuws bij Galapagos Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Overig

Hoewel beleggers nog steeds met een flinke kater rondlopen van een reeks tegenvallers bij Galapagos, worden de headlines rond het Mechelse concern de laatste tijd toch weer wat positiever van aard. Kreeg het fonds eerder al fanmail uit Frankfurt en Londen, nu meldt het bedrijf dat het samen met partner Gilead bij het Japanse geneesmiddelenagentschap een aanvraag heeft ingediend om filgotinib ook goed te laten keuren voor de behandeling van colitis ulcerosa (darmziekte). Wereldwijd lijden circa 2 miljoen mensen aan deze chronische ziekte. Voor de geïnteresseerde; dit betreft een ontsteking van de slijmvlieswand van de dikke darm en endeldarm. Beleggers die meer gedetailleerd willen weten waar zij aan toe zijn met Galapagos, verwijs ik graag naar IEX Premium.

