Knallend debuut Allfunds

Spaans fintechbedrijf Allfunds kende vanochtend een sterk debuut op het Damrak. Het IPO-niveau van €11,50 werd bij opening al snel verruild voor koersen boven de €13. Cashende grootaandeelhouders, nieuwe aandelen werden niet uitgegeven, als Credit Suisse en investeringsmaatschappij Hellman & Friendman krijgen in totaal €1,9 miljard op hun bankrekening bijgeschreven, mogelijk oplopend tot circa €2,1 miljard als de greenshoe (overtoewijzingsoptie) geheel wordt uitgeoefend.

