BeursVandaag: Capital Gain Tax naar 40%

De AEX-future staat zo'n 0,6% in het rood. De hoofdschuldige is de Amerikaanse President Biden die de capital gain tax voor rijke Amerikanen wil verhogen van 20% naar 39,6%.

Tellen we de huidige toeslag op beleggingsinkomsten er bij op dan komt het werkelijke tarief zelfs uit op 43,6%. Wall Street reageerde gisteravond als een wesp gestoken. De S&P500 sloot de dag zo'n 1% lager af.

De bitcoin krijgt het helemaal te verduren. Momenteel koerst de grootste digitale munt ter wereld op $49.000, terwijl er begin deze week nog een koers van boven de $60.000 op het bord stond. Deze fikse koersdaling komt echter niet als een verrassing.

Het afgelopen jaar heeft de bitcoin een enorme rally doorgemaakt, waardoor enkele partijen grote winsten hebben behaald. Mocht deze belastingverhoging doorgaan dan is het verstandiger om nu winst te nemen, omdat deze winsten nu nog belast worden met het lage tarief van 20%.

Voor aandelen idemdito. Daar komt bij dat aandelen bij een hogere vermogensrendementsbelasting een lagere waardering verdienen. Beleggen in aandelen is immers minder aantrekkelijk geworden. Niettemin, moeten we eerst kijken of de soep daadwerkelijk zo heet gegeten wordt. Biden heeft het plan immers nog niet door het parlement gekregen.

#Bitcoin declined for the sixth time in seven days, extending losses after President Biden was said to propose almost doubling the capital-gains tax for the wealthy https://t.co/ATKaW8I7Z8 — Bloomberg (@business) April 22, 2021

Cijfers Wereldhave

Wereldhave kwam zojuist langs met zijn eerstekwartaalcijfers. De huuropbrengsten zakten de afgelopen drie maanden met 11% op jaarbasis naar €43,5 miljoen en het directe resultaat per aandeel kelderde meer dan 30% tot €0,44.

Een meevaller lijkt mij op het eerste oog de beperkte daling van de netto-intrinsieke waarde. De zogenaamde net asset value kromp afgelopen kwartaal slechts met 0,4% ten opzichte van december 2020.

De huidige netto-intrinsieke waarde bedraagt €30,14 en daarmee handelt het winkelvastgoedfonds tegen een discount van 52%. Wereldhave verwacht dat de winst per aandeel dit jaar uitkomt aan de onderkant van de bandbreedte €1,80-€2. De volledige cijferupdate leest u hier.

Emissie Basic-Fit

Basic-Fit zal u vandaag waarschijnlijk niet vinden bovenaan het rijtje stijgers. De sportschoolketen meldde gisteren nabeurs dat het 6 miljoen extra aandelen uitgeeft. Tot vandaag stonden er 60 miljoen aandelen uit, waardoor het aandelenkapitaal met 10% oploopt. De emissiekoers bedraagt €34. Ik zal voor Premum zodirect een update maken.

Advies, shorts en agenda

Advieswijzigingen: Flow Traders krijgt ontvangt een upgrade.

Flow Traders: naar €40 van €36 en kopen - Jefferies

De AFM meldt deze shorts: De shortposities in Besi lopen wat op.

Just Eat Takeaway: 11,44% (+0,10%)

Wereldhave: 10,61%

Air France-KLM: 7,73% (+0,08%)

Pharming 5,04%

Besi: 4,28% (+0,59%)

Arcadis: 3,09%

Eurocommercial Properties 2,90%

Signify: 2,77%

ArcelorMittal: 2,42%

AMG: 2,33%

Unibail Rodamco: 1,97%

SBM Offshore: 1,96%

Agenda

Volle bak. Cijfers van Intertrust, Vopak gaat €1,20 ex-dividend en wellicht kunnen de inkoopmanagersindices voor de industrie de markten in beweging zetten. Let om 16:00 uur ook nog even op de verkopen van nieuwe woningen in de VS.

Event Consensus Flow Traders AvA ForFarmers AvA GrandVision Q1-cijfers Intertrust Q1-cijfers Wereldhave Q1-cijfers Daimler Q1-cijfers Vopak notering €1,20 ex-dividend Frankrijk manufacturing PMI apr 56,5 Frankrijk services PMI apr 45,5 Duitsland manufacturing PMI apr 60,8 Duitsland services PMI apr 46,2 EU manufacturing PMI apr 57,7 EU services PMI apr 46,0 Kimberly Clark Q1-cijfers VS manufacturing PMI apr 59,3 VS service PMI apr 60,0 VS verkoop nieuwe woningen mrt 910K

Nu nog even dit

De situatie in India begint toch echt zorgelijk te worden.

Oil steadies on hopes for demand recovery, India's virus surge caps gains https://t.co/wQ4kr1Z17n pic.twitter.com/682qER26si — Reuters (@Reuters) April 23, 2021

Voor een goed salaris zijn er vast wel een paar mensen bereid om deze hondenbaan aan te nemen.

Crisis, bonusrellen en vervolging: wie wil er nu nog topbankier worden?https://t.co/xiZZ44xxHD pic.twitter.com/crWNKiE0JT — RTL Z (@RTLZ) April 23, 2021

Voor de liefhebber.

Take a peek inside one of the world's most expensive garages pic.twitter.com/3zIiuZWvou — Business Insider (@BusinessInsider) April 23, 2021

Hoge druk uitoefenen denk ik.

As President Xi Jinping targets China’s massive tech giants, the big question now is how he’ll get them to share key data https://t.co/Ao6eUQXJoc — Bloomberg (@business) April 23, 2021

Groeiversnelling voor Snap

Snapchat revenues were up 67% over the last year, highest YoY growth rate since 2017...$SNAP



Data via @ycharts pic.twitter.com/7cRnP6wmtb — Charlie Bilello (@charliebilello) April 22, 2021

Niet alleen in Nederland lopen de huizenprijzen op.

US Existing Home Prices were up 17% in the last year, the highest rate of increase ever.



Home Prices, last 10 years...

Mar 2021: $329k

Mar 2020: $281k

Mar 2019: $260k

Mar 2018: $250k

Mar 2017: $237k

Mar 2016: $221k

Mar 2015: $211k

Mar 2014: $197k

Mar 2013: $184k

Mar 2012: $165k pic.twitter.com/NVcFIWzTdH — Charlie Bilello (@charliebilello) April 22, 2021

