Voor de goede orde toch maar even de confirmatie dat de ECB zoals alom verwacht de rente ongewijzigd laat, oftewel: unch. Mogelijk dat de persconferentie die om 14:30 uur van start gaat nog wel nieuwe inzichten zal verschaffen, maar voor nu valt er bar weinig te melden.

