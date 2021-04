Climate change! Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Overig

Vanochtend werd in de morning call al aandacht besteed aan het kenterende sentiment in de VS omtrent klimaatverandering. Nu het Witte Huis wordt bezet door Joe Biden, heerst er een frisse wind en een compleet andere houding van de Biden administration ten opzichte van CO2-uitstoot dan onder Trump. En dat gaat flinke impact hebben op het Amerikaanse bedrifjsleven, meer in het bijzonder Big Oil. Belastingvoordelen op fossiele brandstoffen zullen worden geschrapt ten gunste van duurzamer, schonere energiebronnen. Daarbij zal Bide naar evrwachting later vandaag in een toespraak voor een veertigtal wereldleiders met ambitieuze CO2-uitstootplannen komen. De uitstoot moet halveren ten opzichte van basisjaar 2005.

Martin Crum is senior beleggingsanalist bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Crum kan posities innemen op de financiële markten.