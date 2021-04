Blow out numbers Nestlé Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Overig

Het Zwitserse Nestlé, concurrent van onder meer én Unilever én JDE Peet's, kwam vanochtend met blow out numbers naar buiten. De Zwitsers behaalden hun sterkste omzetgroei van de afgelopen tien jaar dankzij stijgende verkopen van onder andere koffie en zuivel. De producent van bijvoorbeeld KitKat repen en Nescafe boekte een autonome omzetgroei van 7,7% waar de markt slechts rekende op de helft: 3,3%. De meevaller werd beloond met een tussentijdse koersstijging van 3,5%. Tamelijk bescheiden gezien de indrukwekkende groei van de Zwitsers.

