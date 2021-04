Nog meer inflatie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Overig

Het buzzword op de financiële markten is tegenwoordig inflatie. Dat de inflatie gaat oplopen, staat al niet meer ter discussie. De vraag is meer hoe hard het zal gaan en of daarmee een loon-prijsspiraal ontstaat. KPN en Ziggo wachten deze discussie alvast niet af en zullen naar verluidt hun tarieven voor internet met respectievelijk €2,50 en €2 per maand verhogen. Begin mei weten we dat pas zeker, maar dat internetaanbieders hun prijzen gevoelig zullen verhogen, is onvermijdelijk gezien de aanhoudend hoge investeringen in het netwerk.

