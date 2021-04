Insider selling op hoogtepunt

Beste Henk,



Laat ik voor het gemak een eenvoudige vergelijking maken:



Stel, bedrijf X heeft 144 zogeheten insiders, topmanagers, directeurs, etc.



Van die 144 insiders, die meer kennis en inzichten hebben van het bedrijf, daarom zijn het immers insiders, is er nog 1 insider die aandelen in bedrijf X koopt, de andere 143 insiders verkopen ondertussen hun aandelen (deels) in bedrijf X.



Nu kopen insiders hoofdzakelijk vanuit de (hogere) kennis die zij van desbetreffend bedrijf hebben maar om 1 reden: ze zijn van mening dat het bedrijf meer waard is dan waar de markt het aandeel op waardeert. Dat is een (sterk) bullish signaal, wanneer insiders flink aan het inkopen slaan.



Andersom geldt dat wanneer insiders verkopen, er een aantal redenen zijn te bedenken waarom zij dit doen: het kan zijn dat ze van mening zijn dat de markt desbetreffend aandeel te hoog waardeert. Echter, er valt een heel scala aan redenen op te voeren waarom insiders verkopen: spreiding van vermogen, er moet een jacht worden gekocht, de kinderen gaan uit huis studeren en hebben woonruimte nodig, de belastingaanslag valt hoog uit of er moet met de fiscus worden afgerekend op eerder verkregen optie/aandelenpakketten, etc.



Insider selling geeft een wat minder krachtig signaal af dan insider buying, maar positief is het sowieso niet. Als de ratio zoals nu erg hoog is opgelopen, 143:1, wil dat geregeld nog wel eens een top in de markt voorspellen, geregeld, maar lang niet altijd. Dan zou beleggen wel erg makkelijk worden.



Dit bericht gecombineerd met het feit dat hedge funds op dit moment amper nog short affaires durven aan te gaan omdat de markt maar door blijft stijgen, de shortposities staan op het laagste niveau in 16 jaar en de insider selling op het hoogste niveau in 17 jaar, maakt duidelijk dat de markt wel erg optimistisch is.



Ik hoop (denk) dat u hiermee wel uit de voeten kunt en anders hoor ik dat graag.