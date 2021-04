Insider selling op hoogtepunt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Overig

Durven hedge funds op dit moment amper nog short-affaires aan te gaan in deze voortrazende bullmarkt, weten insiders ondertussen niet hoe snel ze hun aandelen van de hand moeten doen. Uit cijfers van Thomson Reuters blijkt dat de ratio verkoop/koop is opgelopen tot 143:1. Nu geeft insider selling een minder krachtig signaal dan insider buying. Insiders kunnen tal van redenen hebben om tot verkopen over te gaan, terwijl aankopen door insiders over het algemeen als bullish signaal gelden. Toch geeft dit bericht, zeker in combinatie met het vorige bericht dat hedge funds nog amper durven te shorten, te denken.

