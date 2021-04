Credit Suisse heeft geld nodig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Overig

Het echec rond Archegos heeft Zwitserse bank Credit Suisse een pijnlijke 4,4 miljard Zwitserse frank gekost en daar komt naar verwachting nog eens zo'n 600 miljoen zfr bij. Veel geld, zelfs voor deze grootbank, waardoor het zich gedwongen ziet om te emitteren. De bank hoopt 1,7 miljard zfr bij beleggers los te kunnen peuteren om de geleden verliezen te kunnen opvangen.

