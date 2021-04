TA: Prikken maar

quote: Tipje van sluier schreef op 22 april 2021 08:25:

de hype en hosanna van groen is toch wel eens in de koers of niet.

Elke daling moet steeds terug naar begin, waarom, staan we weer op koers van vrijdag.

Gam gam willen ze, ze wisten zhet toch al vorige week woensdag.



Duidelijke bubbel om alleen maar naar echt geld te gaan, opsporen van mijn inleg.

Je mag tegenwoordig maar 1x de winst hebben.

Hey, who are you and what have you done with F1F?