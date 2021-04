TA: Prikken maar

Bericht delen via:

Volgens Hugo de Jonge loopt het vaccinatieprogramma in Nederland op schema om op uiterlijk 1 juli iedereen een eerste prik te hebben gegeven. Ondanks de recente pauze in het vaccineren met AstraZeneca en de verlate start van het Johnson & Johnson-vaccin is de verwachting dat deze streefdatum zal worden gehaald.

De bedragen die de producenten aan de verkoop verdienen, verschillen per bedrijf. Zo heeft AstraZeneca aangegeven het vaccin tegen kostprijs te verkopen, maar lijkt Pfizer er goed aan te verdienen met een geschatte marge van rond de 25%.

De vier grootste vaccinproducenten naast de Russen en de Chinezen zijn Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson en Moderna. Ik bekijk hoe hun technische plaatjes er nu bij staan.

Pfizer

Het Amerikaanse Pfizer heeft samen met het Duitse BioNTech een vaccin ontwikkeld dat inmiddels wereldwijd wordt ingezet. De fabrieken van Pfizer maken overuren om zoveel mogelijk vaccins te kunnen produceren.

Ondanks dat het bedrijf zelf heeft aangegeven dit jaar ruim 15 miljard dollar extra omzet te draaien door de vaccinproductie, lijken beleggers nog niet warm te lopen voor het aandeel. De koers beweegt al ruim een jaar per saldo zijwaarts zonder duidelijke richting. Ondanks soms forse koersuitslagen beweegt het aandeel sinds eind 2019 rond de 36 dollar.

Op korte termijn lijkt de koers wel wat op te leven en wordt de correctieve fase afgebroken. Nieuw herstel richting de eerste weerstand rond $43 lijkt aanstaande.

AstraZeneca

AstraZeneca heeft een vaccin ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Oxford. Na een veelbelovende start is de verspreiding ervan (gedeeltelijk) stil komen te liggen na zorgen over mogelijke bijwerkingen.

De koers van het aandeel heeft de afgelopen maanden een stap terug moeten doen. Sinds eind vorig jaar vormt die lagere toppen en bodems, wat duidt op aanhoudende verkoopdruk. Zoals gezegd geeft het bedrijf zelf aan het vaccin tegen kostprijs te verkopen. De productie ervan lijkt het bedrijf op de beurs vooralsnog niet vooruit te helpen.

Johnson & Johnson

Het Amerikaanse Johnson & Johnson heeft samen met het Belgisch/Nederlandse farmaceutische bedrijf Janssen een vaccin ontwikkeld dat sinds deze week ook in Europa wordt toegepast.

Het technisch plaatje van Johnson & Johnson oogt positief. Eind vorig jaar is de koers opwaarts uitgebroken boven de koerstoppen van de afgelopen jaren. De laaste maanden wist het aandeel boven deze oude toppen een nieuwe hogere koersbodem te vormen.

Nu de koers weer opwaarts draait, kan een stijgende trend worden ingezet richting hogere niveaus. Ondanks dat ook Johnson & Johnson heeft aangegeven het vaccin tegen kostprijs te leveren, lijkt de productie ervan het bedrijf dus goed te doen.

Moderna

De Amerikaanse farmaceut Moderna, dat pas 11 jaar geleden is opgericht, verwacht dit jaar 18 miljard dollar extra omzet te draaien door de productie van hun vaccin. Het bedrijf, dat tot voor kort nog geen winst maakte, lijkt dus goed te profiteren van het door hen ontwikkelde product.

De koers van het aandeel is het afgelopen jaar al flink vooruitgelopen op de positieve resultaten. Vanaf begin vorig jaar heeft de koers een mooie stijgende trend laten zien waarbij de beurswaarde van het bedrijf in een jaar tijd bijna is vertienvoudigd.

Hogere toppen en bodems wijzen nog altijd op aanhoudende vraag. De afgelopen maanden is er echter wel een consolidatiefase zichtbaar die aangeeft dat beleggers even gas terug hebben genomen. Zolang de koers boven steun $117 noteert, blijft het positieve technisch beeld intact en kunnen hogere koersniveaus niet worden uitgesloten.