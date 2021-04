Slotcall: ASML doet het weer

Een verademing ten opzichte van de rode cijfers van gisteren. De AEX (+1,3%) zag weer groen, de kleur die bij de meesten onder ons toch echt de voorkeur heeft.

ASML kwam met mooie Q1-cijfers en trok als zwaargewicht de AEX dan ook mooi omhoog, maar daar komen we zo op terug. Hoewel de Europese beurzen vandaag hogere koersen noteren dan gisteren, doen wij het dus beter dan de meeste andere Europese indices.

ASML presteerde boven verwachting

ASML (+4,1%) toonde vandaag zijn Q1-cijfers. Met een kwartaalomzet van €4,4 miljard presteerde de chipmachinebouwer zoals altijd boven de eigen verwachting. Deze omzet heeft ASML te danken aan de software-upgrades voor bestaande machines.

Het bedrijf rekent op een groei van 30% voor dit jaar. Volgend jaar komt de productie van de nieuwe en duurdere EUV-systemen pas echt op gang. ASML verwacht 55 van deze high-tech machines te verkopen.

Daarnaast profiteert ASML van de inhaalslag na de terughoudendheid van klanten vorig jaar. Ook willen nationale overheden steeds meer de chipproductie in eigen huis laten doen. Bovendien is er al langer een trend naar digitaal. Het bedrijf heeft de wind dan ook in de zeilen, zowel op de lange als op de korte termijn.

Lees vooral ook de uitgebreide analyse van Paul Weeteling:

Heineken

Vandaag kwam Heineken (+4,8%) met een tradingupdate. De markt reageerde positief, want de biervolumes vielen ontzettend mee. De volumes krompen met slechts 2,3% tot 50,3 miljoen hectoliter. De markt ging uit van 48,6 hectoliter. Een meevaller dus.

De krimp was overigens vooral te wijten aan Europa, dat in vergelijking met de VS met een slakkengangetje aan het vaccineren is, waardoor de terrassen de deuren dicht moeten houden. In Azië hebben de mensen afgelopen kwartaal aardig wat pilsjes gedronken, want hier wist Heineken flink te groeien.

Nu we het toch over bier hebben, IEX-analist Niels Koerts schreef recent een bierbrouwersspecial waarin hij Heineken en AB InBev naast elkaar legt.

De volledige Heineken-analyse leest u hieronder:

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier blijven redelijk dicht bij huis.

Nederland: +0 basispunten (-0,21%)

Duitsland: -1 basispunt (-0,27%)

Italië: -3 basispunten (-0,75%)

Verenigde Staten: +1 basispunt (+1,57%)

Verenigd Koninkrijk: +1 basispunt (+0,74%)

Brede markt

Na gisteren koerst Europa weer in het groen.

Hetzelfde geldt voor Wall Street: S&P 500 (+0,4%), Dow Jones (+0,6%) en Nasdaq (+0,3%).

De euro zakt een kleine 0,1% en noteert 1,203 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,9%) stijgt, maar niet zo hard als zilver (+2,3%).

Olie: WTI (-1,1%) en Brent (-1,9%) zakken beide een beetje weg.

De bitcoin (-1,6%) heeft het even niet.

Het Damrak

KPN (+5,8%) ging als een speer, maar ik zie zo gauw niet waarom. Het handelsvolume van 35 miljoen stukjes is ruim bovengemiddeld.

(+5,8%) ging als een speer, maar ik zie zo gauw niet waarom. Het handelsvolume van 35 miljoen stukjes is ruim bovengemiddeld. Royal Dutch Shell (+1,2%) kreeg vandaag een koopadvies van Deutsche Bank.

(+1,2%) kreeg vandaag een koopadvies van Deutsche Bank. Uber Eats wil Just Eat Takeaway (-2,9%) van de troon stoten in Duitsland. JET heeft daar op dit moment (nog) een monopoliepositie.

(-2,9%) van de troon stoten in Duitsland. JET heeft daar op dit moment (nog) een monopoliepositie. Ahold (+1,5%) maakt het verlies van gisteren weer goed. Niettemin behoort de supermarktketen (-0,1% YTD) dit jaar tot de slechtst presterende aandelen.

(+1,5%) maakt het verlies van gisteren weer goed. Niettemin behoort de supermarktketen (-0,1% YTD) dit jaar tot de slechtst presterende aandelen. Akzo Nobel (+2,8%) sluit op een hoogste koers ooit. Klussende consumenten weten de weg naar de bouwmarkten aardig te vinden en daar profiteert het verfconcern van. De omzet steeg in het eerste kwartaal met 10% op jaarbasis naar €2,3 miljard. Vliegende start voor AkzoNobel #AkzoNobel https://t.co/Obys6be4Ma — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 21, 2021

(+2,8%) sluit op een hoogste koers ooit. Klussende consumenten weten de weg naar de bouwmarkten aardig te vinden en daar profiteert het verfconcern van. De omzet steeg in het eerste kwartaal met 10% op jaarbasis naar €2,3 miljard. Vopak (-3,8%) leverde eerstekwartaalcijfers af die iets beneden de verwachting van analisten lagen.

(-3,8%) leverde eerstekwartaalcijfers af die iets beneden de verwachting van analisten lagen. BNP Paribas schrapt Flow Traders (-4,5%) van de kooplijst. Het koersdoel gaat wel met €5 omhoog naar €37.

(-4,5%) van de kooplijst. Het koersdoel gaat wel met €5 omhoog naar €37. WDP (-1,4%) wordt niet beloond voor zijn eerste kwartaalcijfers. Zo slecht waren die toch niet?

(-1,4%) wordt niet beloond voor zijn eerste kwartaalcijfers. Zo slecht waren die toch niet? BAM (+0,8%) en Heijmans (+0,6%) kregen gisteren een pak slaag. Voor onze analist Peter Schutte reden om met een update langs te komen.

Adviezen

Flow Traders: naar €37 van €32 en verlaagd naar houden - BNP Paribas

Flow Traders: naar €48 van €43 en kopen - Degroof Petercam

Randstad: naar €64 van €60 en kopen - KBC Securities

Air France-KLM: naar €4,50 van €4,25 en verhoogd naar houden - HSBC

ABN Amro: naar €10 van €7 en houden - Deutsche Bank

NN Group: verkoopadvies met een koersdoel van €39,60 - AlphaValue

Agenda