Verizon verliest marktaandeel aan IEX-favoriet

Verizon is een van de drie grote Amerikaanse telco's. Vandaag werd bekend dat het concern marktaandeel verliest en wel aan T-Mobile USA en in mindere mate AT&T. En dat is goed nieuws voor de favoriete telco van de Beleggersdesk: Deutsche Telekom. Immers, T-Mobile USA is nog voor een belangrijk deel (44%) in handen van Deutsche Telekom. Laatstgenoemde prijkt op de kooplijst van de Beleggersdesk.

