Super League sterft vroege dood

Beursgenoteerde Europese voetbalclubs lopen vandaag averij op. Clubs als Juventus en Manchester United moeten gevoelig terug nu de ambitieuze plannen om tot een Super League te komen de prullenmand in kunnen. De grote Engelse voetbalclubs hebben zich terugtrokken, waarmee alleen nog de grote Spaanse en Italiaanse overblijven. Te weinig om de gedroomde Super League nog vorm te geven. Het op het Damrak genoteerde Ajax reageert amper op het nieuws.

