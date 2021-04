Coronaherstelpakket Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Overig

Een zucht van opluchting zal vermoedelijk hoorbaar zijn geweest op de Brusselse burelen. Het Duitse Constitutioneel Hof heeft een blokkade tot ratificatie van het Europese steunpakket van €750 miljard opgeheven. Daarmee komt het moment dichterbij dat de Europese Commissie, voor het eerst, zelfstandig de kapitaalmarkt op kan voor het coronasteunpakket. Dat geld kan dan vervolgens richting de lidstaten in de vorm van leningen en subsidies giften.

