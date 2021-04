Nóg zo'n chiptopper: ASML Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Overig

Niet alleen ASMI weet opnieuw te verrassen met beresterke cijfers, ook ASML moet alle zeilen bijzetten om aan de marktvraag te kunnen voldoen. Corona heeft de digitalisering van de maatschappij versneld en daarvoor zijn chips nodig, heel veel chips. En dat betekent voor chipfabrikanten aankloppen bij ASML in Veldhoven. Topman Wennink ziet de vraag in alle segmenten en bij de gehele productportfolio van ASML "fors toenemen." De Beleggersdesk zal hier later vandaag uitgebreid op terugkomen voor Premium leden.

Martin Crum is senior beleggingsanalist bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Crum kan posities innemen op de financiële markten.