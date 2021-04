ASMI-cijfers maken indruk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Overig

De chipsector blijft hot en ASMI kwam gister nabeurs met een fraaie set cijfers naar buiten. Het is vooral de operationele winstgevendheid van het chipsectoraandeel dat indruk maakt. En het feestje lijkt voorlopig nog niet voorbij. Het aandeel heeft al een indrukwekkende koersrally achter de rug. De vraag of het voor beleggers verstandig is om desondanks nu nog in te stappen, wordt in een vanochtend al verschenen analyse voor Premium leden beantwoord.

Martin Crum is senior beleggingsanalist bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Crum kan posities innemen op de financiële markten.