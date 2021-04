TA: Rente op drempel van uitbraak

Lastig. VIXie wilt vandaag niet. ASML gaat in de ochtend Snel. Keurige cijfers. Helaas niet meer dan dat. Wordt het een mooie dag reversal vandaag? Cijfers beinvloeden de beursdag. Opgaande korte termijn trend lijnen worden gebroken, maar er staan nog te veel fondsen boven de opgaande korte termijn trend lijnen. Beren moeten dus door met slopen.



Het is afwachten. Cijfers worden verwerkt. En dan zien we de richting duidelijker. Een herstelletje in de openings uren. Herstel moet doorzetten om overtuigend te zijn, maar het lijkt er op dat het herstel voorlopig aan het stagneren is.



VIXie kan een snelle en felle reactie worden, met top standen op vrijdag / maandag. Eerst richting de 21 gaan en die veroveren. Dat is het 1e koersdoel voor de VIX.



Rente's. US10Y definitieve uitbraak zet ik op 1.98. En daar zijn ze nog een stuk van verwijderd. Maar vanuit trading pompen ze er flink lucht uit. Dus zodra lucht er weer in komt, kan het weer snel gaan. Tussen station is de 1.75. Daar moeten ze eerst boven uit komen.



Maar met een US10Y onder de 1.6 is het daar voorlopig afwachten op zuurstof.