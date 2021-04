TA: Rente op drempel van uitbraak

Technisch is de Nederlandse kapitaalmarktrente duidelijk aan het uitbodemen. De rente begint steeds duidelijker opwaarts te draaien. Goed nieuws voor de Nederlandse pensioenfondsen. Kunnen de pensioenen weer omhoog.

Maar aandelenbeleggers worden een peu nerveux. Het zal niet lang meer duren, of de kapitaalmarktrente staat weer boven de 0%. Beleggers vragen zich af of een verdere rentestijging het economisch herstel kan bruuskeren.

Einde 'gratis' geld in zicht?

Wopke Hoekstra moet snel in actie komen en nog snel wat miljarden binnenharken, want hij kan nu nog net over 'gratis' geld beschikken.

Ik beoordeel vandaag de van de Nederlandse kapitaalmarktrente, zowel op korte als op lange termiijn.

Maar eerst de AEX, die gisteren met het verkeerde been uit bed is gestapt. Want de inkt van mijn column van dinsdag - AEX-bodem wordt aangestampt - was nog niet droog, of de beurs knalde onder de steun van 706,10 punten.

Nederlandse beurs zakt onder eerste steun 706,10

De AEX-index valt hard terug binnen de grenzen van de stijgende trend. Nu de eerste steun van 706,10 punten is gesneuveld, kan de AEX de onderkant van het stijgende trendkanaal opzoeken.

De onderkant daarvan matcht met de volgende steun van 675,89 punten (de bodem van 19 maart). Weerstand ligt rond 728,00 punten (berekend koersdoel).







Verdere rentestijging nabij

De rentestijging is goed voor Nederlandse pensioenfondsen. De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente heeft de koerspieken tussen -0,40 tot -0,45% in opwaartse richting gebroken. Daarmee wordt de technische draai naar boven steeds manifester.

Technisch heeft de Nederlandse rente rond -0,32% (dieptepunt van maart) een hogere koersbodem weten te vormen.

Korte termijn analyse: Nederlandse kapitaalmarktrente draait opwaarts

De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente is in de laatste correctie opgevangen door de voormalige weerstand. Hiermee blijft het technische beeld opwaarts gericht.

De eerste horde rond -0,09% (de top van 5 juni 2020) is al bereikt. Een doorbraak boven deze koerstop zou de draai naar boven bevestigen.

De steun vinden we op -0,32% (de bodem van 25 maart). Na een uitbraak boven de weerstand van -0,09% wordt 0,06% het volgende opwaartse koersdoel.



Lange termijn commentaar: Nederlandse kapitaalmarktrente naar 0%

De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente heeft de lange dalende trend verlaten en laat weer hogere koersbodems op de grafiek achter.

Een doorbraak boven de weerstand van -0,09% (gevormd op 5 juni 2020) zou een verdere rentestijging waarschijnlijk maken. De steun ligt rond -0,67%.



