AF-KLM: eerste emissie afgerond

De emissie van AF-KLM geldt als geslaagd. Althans de carrier wist 214 miljoen aandelen te plaatsen tegen €4,84 waardoor er ruim €1 miljard is opgehaald. Heel spannend was dit overigens niet nadat de Franse overheid op voorhand al liet weten de portemonnee te trekken, evenals grootaandeelhouder China Eastern. De Franse overheid bezit nu 28,6% in AF-KLM, het Nederlandse belang is verwaterd tot ruim 9% (van 14%). De balans van AF-KLM is dankzij een trucje versterkt: een eerder ontvangen lening van €3 miljard is dusdanig van structuur gewijzigd ('eeuwigdurend') dat het tot het eigen vermogen van AF-KLM mag worden gerekend. De vraag voor aandeelhouders is of het hierbij blijft. Dat is uiterst onwaarschijnlijk. Het eigen vermogen van AF-KLM blijft ook na deze financiële steunoperatie negatief en de vooruitzichten voor de luchtvaartsector zijn weliswaar wel eens slechter geweest door de pandemie, maar daarmee nog niet goed.

Martin Crum is senior beleggingsanalist bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Crum kan posities innemen op de financiële markten.