Dogecoin groter dan Ford

De Dogecoin, bedacht als een grap, zit dit jaar stevig in de lift. Onder andere Tesla-oprichter Elon Musk en rapper Snoop Dogg wakkerden diverse keren het enthousiasme aan.

Dit jaar is de koers van de digitale munt opgelopen van $0,01 tot $0,39. De huidige market cap bedraagt ruim $31 miljard en daarmee is de Dogecoin zelfs groter dan Ford (market cap $48 miljard).

Het is een signaal hoe groot de gekte op de cryptomarkt momenteel is. Omdat het onmogelijk is om een fatsoenlijke fundamentele analyse voor de Dogecoin te maken, blijft alleen Technische analyse over. Reden voor technisch analist Wouter Slot om de cryptomunt langs de meetlat te letten. Hier leest u het volledige artikel.

Ook Bloomberg besteedt er aandacht aan.