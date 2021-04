Nicotine stress Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Overig

De Amerikaanse overheid overweegt serieus om enkel nog sigaretten toe te laten met een laag nicotinegehalte. Laag genoeg om niet verslavend te zijn, toch een essentieel onderdeel van het business model van sigarettenfabrikanten. Het aandeel Britsh American Tobacco verliest op deze plannen stevig en dat gold gisteravond ook al voor die ándere grote sigarettenspeler, Marlboro. Uitzondering is 22nd Century Group dat al veel langer sigaretten met een laag nicotinegehalte verkoopt. Gisteren steeg laatstgenoemde al met circa 25% en vandaag voorbeurs komt daar nog eens circa 8% bij.

