Inflatie! Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Overig

De eerste earnings calls zijn alweer geweest. Belangrijkste aandachtspunt: stijgende kosten. Een groot deel van de earnings call van Coca Cola ging over de verwachte tegenwind als gevolg van oplopende grondstofprijzen. Hoewel de frisdrankgigant zich hier voor 2021 heeft ingedekt, houdt het management rekening met hogere grondstofprijzen in 2022 die uiteraard zullen worden doorberekend aan consumenten. Oftewel, dat betekent inflatie.

Martin Crum is senior beleggingsanalist bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Crum kan posities innemen op de financiële markten.