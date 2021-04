Grondstoffen dan maar? Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Overig

De 'alles rally' heeft ervoor gezorgd dat veel assets fors in waarde zijn gestegen. En dan wordt het voor beleggers lastig speuren naar mogelijkheden om het kapitaal renderend aan het werk te zetten. Een fondsanalist bij Morningstar ziet nog een kans (je) bij grondstoffen. Hoewel ook die recent hard zijn opgelopen, is deze asset class nog relatief goedkoop. Meer over zijn visie leest u hier.

Martin Crum is senior beleggingsanalist bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Crum kan posities innemen op de financiële markten.