Fanmail voor Galapagos Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Overig

Er zijn maar weinig aandelen die zoveel emotie oproepen bij beleggers als Galapagos. De voormalige sterspeler is diep gevallen, beleggers zijn zwaar teleurgesteld geraakt in het biotechfonds en de voorheen zo geprezen topman Onno van der Stolpe krijgt felle kritiek. Hoewel de reeks tegenvallers, die nu eenmaal horen bij de biotechsector, elkaar bij Galapagos in een wel erg snel tempo hebben opgevolgd, heeft het Mechelse concern toch nog sporadisch wat fans, waaronder overigens ook de IEX Beleggersdesk geschaard mag worden. Nu krijgt Galapagos fanmail uit Duitsland: een analist van Deutsche Bank komt met een koopadvies en plakt aan Galapagos een koersdoel van €110. Dat wordt onder andere onderbouwd, naast de riante kaspositie van circa €5 miljard, met een waardering voor het onderzoeksplatform van Galapagos van €2 miljard.

Martin Crum is senior beleggingsanalist bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Crum kan posities innemen op de financiële markten.