BMW ziet resultaten sterk aantrekken

De Duitse auto-industrie heeft de coronadip duidelijk achter zich gelaten. Sterke cijfers eerder van VW worden nu opgevolgd door fraaie resultaten van autobouwer BMW. Het cocnern rapporteert een voorlopige winst voor belastingen van €3,76 miljard over het eerste kwartaal en dat is fors hoger dan de marktconcensus. China en een aanhoudend hoge vraag naar tweedehands auto's stuwden het resultaat.

Martin Crum is senior beleggingsanalist bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Crum kan posities innemen op de financiële markten.