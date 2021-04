Duitse producentenprijzen hard omhoog

De Duitse producentenprijzen kwamen in maart 3,7% hoger uit in vergelijking met een jaar geleden. Daarmee is de consensus van 3,3% ruimschoots verslagen.

Een slecht teken voor de consument, want de prijzen die bedrijven aan elkaar berekenen, komen uiteindelijk terecht bij de consument. Niettemin gaan centrale banken er vooralsnog vanuit dat deze beweging tijdelijk is.

Factoren die de inflatie op lange termijn beïnvloeden, zoals vergrijzing en technologische ontwikkelingen, zijn nog intact. Mede daarom is de rente in de VS en Europa nog niet verhoogd. Het inflatiecijfer zorgt er vandaag wel voor dat de Duitse tienjaarsrente twee basispunten aandikt tot -0,22%.