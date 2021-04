BeursVandaag: Cijfers Flow Traders en Arcadis

De AEX lijkt rondom de slotstand van gisteren te openen en gelet op de slechte sessie van Wal Street gisteravond is dat een kleine meevaller. In Azië zien we een verdeeld beeld.

De Japanse Nikkei-index gaat 2% onderuit, maar daar staat een mooie plus van 0,4% voor Zuid-Korea tegenover. De Chinese beurzen blijven redelijk dicht bij huis. De futures in de VS staan circa 0,2% in het groen, maar deze winst wordt weer tenietgedaan door een zwakke dollar (-0,2% ten opzichte van de euro).

Bij ons staat onder andere Air France-KLM in de spotlights. Gisteren werd nabeurs bekend dat de luchtvaartmaatschappij €1,04 miljard ophaalt middels een emissie. De emissiekoers van €4,84 stond al vast, maar nu is definitief duidelijk dat het aantal uitstaande aandelen met 50% toeneemt.

Het belang van de Franse staat loopt door de kapitaalverhoging op van 14,3% naar 28,6%. Omdat Nederland niet meedeed, zal onze deelneming verwateren. Achteraf, kunnen we dus concluderen dat de gedane investering van €680 miljoen in 2019 weggegooid geld is gebleken.

Flow Traders beter dan verwacht

Het handelsinkomen van Flow Traders kwam in het eerste kwartaal uit op €142,2 miljoen. Dat is aanmerkelijk beter dan de consensus van €113,5 miljoen. Zelfs de hoge taxaties van ING (€138 miljoen) zijn verslagen.

Niettemin betekent het een fikse daling ten opzichte van Q1 2020. Maar goed, in dat kwartaal waren er een paar dagen bij dat de VIX boven de 100 uitkwam. Nu staat de volatiliteitsbarometer op 17. De winst per aandeel kwam uit op €1,39 dus ik zie dit jaar alweer een mooi dividend aankomen.

Arcadis ook boven de consensus

De eerste kwartaalcijfers van Arcadis vallen op het eerste oog fors mee. De vergelijkbare omzet klom op jaarbasis met 0,5%, maar de operationele ebita liep met 20% op tot €58 miljoen.

Ter vergelijking: ING rekende op een stijging van slechts 6% tot €51 miljoen. Verder handhaaft het ingenieursbureau zijn doelstellingen voor de lange termijn. De cijfers lijken voldoende voor een mooie koerssprong vandaag.

Maar goed, met een plus van 29% heeft het aandeel dit jaar al een mooi ritje gemaakt. De volledige cijferupdate leest u hier.

Advies, shorts en agenda

Zojuist een advieswijziging voor Aegon.

Aegon: naar houden van verkopen en naar €4,10 van €3,20 - Société Générale

Airbus: handhaven op €155 en kopen - Deutsche Bank

Apple: naar $157 en kopen - Morgan Stanley

De AFM meldt deze shorts: de bewegingen zijn beperkt. Mirabella bouwt zijn shortpositie in Besi fractioneel af

Just Eat Takeaway: 11,25% (+0,03%)

Wereldhave: 10,61%

Air France-KLM: 7,33%

Pharming 5,04%

Besi: 3,69% (-0,51%)

Arcadis: 3,09%

Eurocommercial Properties 2,90%

Signify: 2,74%

ArcelorMittal: 2,42%

AMG: 2,33%

Unibail Rodamco: 1,97%

SBM Offshore: 1,96%

16 apr: Mirabella Financial Services houdt 0.49% short in BE Semiconductor (was 0.51%) en valt nu onder threshold van 0.5% #BESemiconductor — shortsell.nl (@shortsell_nl) April 19, 2021

Agenda

Het meest in het oog springen de cijfers van ASMI en Netflix nabeurs. De cijfers van ASMI zal ik vanavond zo snel mogelijk verwerken in de slotcall. Verder geeft Manpower om 13:00 uur een kijkje in de boeken, wat mogelijk impact kan hebben op de koers van Randstad.

Event Consensus PostNL AvA Arcadis Q1-cijfers CM.com Q1-cijfers Flow Traders Q1-cijfers Danone Q1-cijfers VK werkloosheidspercentage feb 5,2% Duitsland inflatie PPI mrt Johnson & Johnson Q1-cijfers Manpower Q1-cijfers Procter & Gamble Q1-cijfers ASMI Q1-cijfers Netflix Q1-cijfers

Nu nog even dit

Gisteren knalden voetbalaandelen, zoals Manchester United en Juventus, omhoog, maar het is de vraag of deze nieuwe Super League er ooit komt.

"Het is een controversieel plan en het heeft veel weg van kartelvorming in de vorm van een gesloten competitie." https://t.co/mria7j2nJP — RTL Nieuws (@RTLnieuws) April 20, 2021

De vaccinatiecampage is aan Afrika volledig voorbijgegaan. Geen geld, geen vaccins. Het risico is dat het virus daar flink blijft muteren.

More than 910 million doses have been administered across 156 countries, according to data collected by Bloomberg.



?? The biggest vaccination campaign in history, tracked in interactive charts https://t.co/ecveSVVd4d — Bloomberg (@business) April 20, 2021

Een van de mooiste investeringsmaatschappijen van Europa:

Sofina pompt miljoenen in elektrische deelsteps https://t.co/lsQygMV334 — De Tijd (@tijd) April 20, 2021

Dit verbaast mij nou niets:

The International Energy Agency expects a 4.8% rise in carbon-dioxide emissions this year, the biggest annual increase since 2010 https://t.co/CXFludFEVe — The Wall Street Journal (@WSJ) April 20, 2021

Het kan alle kanten op.

Een gevangenisstraf van maximaal 40 jaar staat de agent die George Floyd vorig jaar doodde te wachten. Maar het kan ook zomaar kunnen zijn dat Chauvin weg komt met de dood van de zwarte man.https://t.co/15EhGvwGsW — BNR Nieuwsradio (@BNR) April 20, 2021

De relatie tussen Nederland en Hongarije wordt er niet beter op.

The Dutch government has raised concerns with Hungarian officials after a decision in Budapest to block the sale of Aegon NV’s local unit to Vienna Insurance Group https://t.co/V04PoKfSnm — Bloomberg (@business) April 20, 2021

