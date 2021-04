BeursVandaag: The War on Big Oil

Waterstof is niet schoon. 99% van de waterstof wordt (nog) gemaakt van fossiele brandstof. Pas als er veel meer wind en zonne energie wordt opgewekt EN als die efficient wordt omgezet naar waterstof dan zou een deel van de waterstof "schoon" zijn. Maar vooralsnog is dat ver weg en lijkt het waterstofframe vooral een sprookje van de fossiele bedrijven om nog even door te kunnen gaan met het oppompen van gas (om daar vervolgens met lage rendementen waterstof van te maken).