BeursVandaag: The War on Big Oil

Wall Street sloot gisteren na enkele verliesgevende handelssessies in de plus met winsten voor de grote indices tussen de 0,9% en 1,2%. Toch weer techbeurs Nasdaq die de grootste stijging voor zijn rekening nam.

Beleggers kunnen zich opmaken voor opnieuw een drukke dag met veel bedrijfscijfers van onder meer Basic Fit, Fugro en Sligro.

Italië en de Europese miljarden

Opluchting in Italië gisteren: een belangrijke horde voor implementatie van het coronasteunpakket werd weggenomen. En dat maakt de weg vrij voor een forse geldstroom richting het Zuid-Europese land.

Italië behoort samen met Spanje tot de grootste netto-ontvangers van de steungelden. De Financial Times schat dat er ruim €220 miljard aan leningen en subsidies giften richting Italië zal vloeien.

Draghi, ooit de grote man van de ECB en tegenwoordig premier van Italië, is van plan met die miljarden flink te investeren in de digitalisering van de Italiaanse economie en in hogesnelheidslijnen.

Beleggers die zich afvragen of de leningencomponent van dat miljardenpakket ooit kan worden terugbetaald door het al onder een torenhoge staatsschuld zuchtende Italië: een te zijner tijd (voorspelbare) looptijdverlenging à la Griekenland naar pak hem beet vijftig jaar zal met een klein beetje inflatie de leningen als sneeuw onder de zon doen verdwijnen.

'Big oil' onder toenemende druk

De gouden tijden voor de olie- en gasindustrie zijn al enige tijd voorbij, maar inmiddels wordt de fossiele energie-industrie ook in de VS de duimschroeven stevig aangedraaid.

Oud-Fed-voorzitter en nu minister van financiën in de VS Janet Yellen liet in een speech weten dat ze van plan is om "agressief het klimaatprobleem te tackelen". De manier waarop energie wordt opgewekt en het vervoer van mensen en goederen zal wezenlijk anders moeten als het aan Yellen ligt.

Later vandaag zal ook de Amerikaanse president Joe Biden tijdens een bijeenkomst met een veertigtal wereldleiders naar verwachting een ambitie uitspreken om de CO2-uitstoot per 2030 ruwweg te halveren ten opzichte van 2005.

En daar houdt het niet bij op. Er is een wetsvoorstel ingediend door een senator (Democraat) om een einde te maken aan bepaalde belastingvoordelen die olie- en gasproducenten nu nog genieten. Dat gaat om geschat $2,3 miljard per jaar.

Heel veel indruk maken de plannen op beleggers vooralsnog niet: zowel Exxon Mobil als Chevron sloten in lijn met de bredere markt duidelijk hoger. Nu hoeven deze energiereuzen niet direct wakker te liggen van wat lagere belastingvoordelen, $2,3 miljard sectorbreed valt te overzien, maar hier zal het ongetwijfeld niet bij blijven.

Gisteren werd bekendgemaakt dat Chevron een samenwerking aangaat met Toyota om flink te investeren in infrastructuur voor waterstof. Dat zal ons eigen Shell bekend voorkomen. Shell is al aardig wat verder op waterstofgebied, maar een bredere marktacceptatie voor deze schone energiedrager is meer dan welkom.

Positieve opening

De meeste Europese financiele markten vervolgen het herstelpad dat gisteren is ingeslagen onder invloed van een positief slot op Wall Street.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot afgelopen woensdag:

07:47 Omzet Basic Fit loopt fors terug

07:40 Klein verlies Credit Suisse na debacle Archegos

07:34 Omzetdruk Intertrust houdt aan

07:20 Pharming bethandelt eerste nierpatient met Ruconest

07:16 Coronacrisis drukt omzet Fugro nog altijd flink

07:00 Europese beurzen openen hoger

06:59 Sterkste prijsstijging woningen in 20 jaar tijd

06:56 Investeringen Nederland in februari weer stevig gedaald

06:55 Nederlander spendeert nog altijd flink minder

06:53 Werkloosheid Nederland verder omlaag

22:06 Wall Street hoger gesloten

20:45 Olieprijs lager gesloten

20:21 Beursblik-Uber geen grote bedreiging Just Eat Takeaway

19:13 NN vergroot belang in Fagron

17:36 Daimler stuurt werknemers naar huis vanwege chiptekort

Analistenadvies:

Just Eat Takeaway van €138 naar €121 (hold, van buy) - JPMorgan

ASML van €531 naar €534 (buy) - JPMorgan

ASML van €450 naar €630 (buy) - Berenberg

Vopak van €54 naar €52 (buy) Jefferies

De AFM meldt deze shorts:

Agenda



De agenda zit vol met kwartaalcijfers van onder andere bedrijven als Basic-Fit, Fugro. Sligro, RELX, Intel en Snap. Verder rentebesluit ECB, jobless claims VS en verkopen bestaande woningen maart VS:

00:00 Heineken Ava

08:00 Basic Fit Q1-cijfers

08:00 Fugro Q1-cijfers

08:00 Sligro Q1-cijfers

08:00 RELX Q1-cijfers

08:00 Orange Q1-cijfers

08:00 SAP Q1-cijfers

09:00 PostNL ex-dividend €0,28 p/a

09:00 Wereldhave België ex-dividend

13:45 ECB rentebesluit

14:30 Weekless jobless claims VS

16:00 VS verkopen bestaande woningen mrt

22:00 Intel Q1-cijfers

22:00 Snap Q1-cijfers

Een prettige handelsdag.