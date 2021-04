BeursVandaag: ASML overtreft eigen guidance

Hoe zal de AEX vandaag sluiten ten opzichte van het vorige slot (700,19)? Stemmen is mogelijk tot 10:00 Hoger

Lager

De fut is er een beetje uit op Wall Street, beleggers lijken wat recordmoe. Gister sloten de grote Amerikaanse indices opnieuw lager en dat drukt ook het sentiment op de financiële markten elders. Of de AEX er vandaag opnieuw in zal slagen boven de psychologische grens van 700 punten te sluiten, is afwachten. Dat hangt mede af van de cijfers van enkele AEX-zwaargewichten zoals ASML, Heineken en in wat mindere mate uitzendgigant Randstad. Premium leden kunnen in de loop van de dag de analyses van de IEX Beleggersdesk met concrete adviezen en onderbouwde koersdoelen tegemoet zien.





Bron: FT.com Netflix Netflix is een van de bedrijven die flink garen heeft gesponnen bij de coronacrisis. Veel werknemers die al dan niet gedwongen thuis kwamen te zitten, kozen ervoor een deel van hun thuiszittijd te vullen met te 'netflixen.' Nu delen van de wereld weer uit lockdown komen, voelt Netflix dit aan zijn abonneebestand. Gister nabeurs maakte het concern bekend dat het het afgelopen kwartaal nog afgerond 4 miljoen abonnees erbij had gekregen. Een aantal om jaloers op te zijn, maar de markt was op zoek naar een abonneegroei van 6,3 miljoen. Netflix werd hierop nabeurs met circa 10% afgeserveerd, ondanks dat de omzet wel aan de consensus voldeed en de wpa lag zelfs ruim boven de marktverwachtingen. Reversal? Los van het feit of Netflix al dan niet een aantrekkelijke belegging vormt, is het veel interessanter om te zien of de bedrijven die net als Netflix geprofiteerd hebben van thuiszittende werknemers (consumenten) straks allicht met een omgekeerde beweging te maken krijgen bij heropening van de maatschappij.

Aarzelende marktstart De Europese beurzen kennen een weifelende opening waarbij een lager Wall Street weegt op het sentiment, maar cijferende bedrijven, ASML voorop, met meevallende bedrijfsresultaten naar buiten komen.

Bron: IEX.one Nieuws, advies, shorts en agenda Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot jongstleden dinsdag: 07:55 AEX start vermoedelijk lager op drukke cijferdag

07:47 Randstad overtreft analistenramingen weer

07:27 ASML overtreft eigen doelstellingen Q1

07:21 AkzoNobel overtreft omzetverwachting

07:20 Winst Vopak onder druk

07:01 WDP ziet winst stijgen

06:38 Beursblik: herstel oliemarkt zorgt voor hogere prijzen

06:36 Europese markten openen verdeeld

20 apr Wall Street sluit lager

20 apr Netflix stelt teleur

20 apr Olieprijs daalt

20 apr ASMI haalt eigen doelen

20 apr Alumexx draagt voorzitter RvC voor

20 apr Aandeelhouders PostNL keuren dividend goed Analistenadvies: De AFM meldt de volgende shorts: Geen nieuwe meldingen

Agenda

De agenda is rijk gevuld met veel cijferende bedrijven zoals AkzoNobel, ASML. Heineken en Vopak, op macrovlak blijft het relatief rustig: 00:00 ABN Amro AvA

08:00 AkzoNobel Q1-cijfers

08:00 ASML Q1-cijfers

08:00 Heineken Q1-cijfers

08:00 Vopak Q1-cijfers

08:00 WDP Q1-cijfers

08:00 Randstad Q1-cijfers

08:00 MDxHealth Q1-cijfers

08:00 VK inflatie CPI mrt

13:00 Halliburton Q1-cijfers

16:30 Wekelijkse olievoorraden VS

18:00 Wereldhave België Q1-cijfers Een prettige handelsdag.

Martin Crum is senior beleggingsanalist bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Crum kan posities innemen op de financiële markten.