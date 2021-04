Op de Belgische beurs staat vandaag Ontex (+6%) in de schijnwerpers. De geplaagde luierfabrikant gooit het roer om en draagt zes nieuwe leden aan voor de raad van bestuur. Interessant is dat ook de investeringsmaatschappij GBL zich ermee bemoeid.

GBL, dat een belang van 20% heeft in Ontex, draagt Jesper Hojer voor. Hij was in het verleden CEO bij de Lidl. De laatste tijd was er veel kritiek op GBL, omdat de de investeringsmaatschappij niets van zich liet horen.

Het is overigens niet de eerste keer dat er veranderingen in de top worden aangebracht. In december nam Esther Berrozpe het stokje over van de toenmalige CEO Bouaziz. Allemaal in de hoop dat de rust binnen het bedrijf zou terugkeren.

Dat is tot op heden nog niet gelukt. Berrozpe kwam bij de publicatie van de jaarcijfers niet met een concreet plan van aanpak om de krimpende omzet een halt toe te roepen. Dit kwam haar op de nodige kritiek te staan. Ondanks deze positieve beursdag, koerst het aandeel nog altijd rondom het laagste niveau sinds de IPO in 2014.