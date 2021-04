ABN Amro +3%

ABN Amro opent ruim 3% hoger op het bericht dat er een schikking plaatsvindt voor de rol van de bank in een witwasschandaal. Het gaat om een bedrag van €480 miljoen.

Dat is iets minder dan ING (€775 miljoen) voor een soortgelijke zaak moest betalen. Daar staat tegenover dat ABN Amro ook een maatje kleiner is. Deze boete valt hoger uit dan verwacht, maar nu is er wel duidelijkheid. Dat laatste is voor de markt altijd zeer belangrijk.

De IEX-Beleggersdesk zei eerder al dat de boete niet hoger moest uitvallen dan €500 miljoen, omdat dit anders impact zou kunnen hebben op de hoogte van de dividenduitkering. Vanuit dat oogpunt is die €480 miljoen dus een meevaller.