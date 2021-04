BeursVandaag: Cijferseizoen barst los, 50 kooptips

Hoe zal de AEX vandaag sluiten ten opzichte van het vorige slot (716,80)? Stemmen is mogelijk tot 10:00 Hoger

Lager

Wall Street ging afgelopen vrijdag met recordstanden het weekend in en in navolging daarvan openen de Europese beurzen fractioneel hoger in navolging van duidelijk hogere financiële markten in Azië.



De jaarcijfers zijn amper verwerkt, of de eerstekwartaalcijfers dienen zich alweer aan, al trapt het Damrak de week rustig af met alleen een cijferend Neways (trading update). Beleggers die zich vertwijfeld afvragen waar die door de coronacrisis getriggerde recessie toch blijft: dat hangt er voor een belangrijk deel van af wat huishoudens met hun spaargeld gaan doen.





Bron: FT.com Tegenover die uitpuilende spaargelden staan exploderende staatsschulden. Volgens de Sovereign Debt Index van de Britse vermogensbeheerder Janus Henderson zijn het afgelopen jaar de wereldwijde overheidsschulden gestegen met ruim 17%. Om het wat inzichtelijker te maken: dat is ruim $13.000 per wereldburger. Rustige opening Weinig spektakel bij opening van de Europese beurzen. De meeste indices blijven dicht bij huis:

Bron: ONE.IEX.NL



Vijftig kooptips Vrijwel alle beurzen noteren op of rond recordniveaus. Mooi voor beleggers die vol belegd zijn, lastig voor beleggers die nog aarzelen. De IEX Beleggersdesk heeft genoeg inspiratie voor wie nog op zoek is naar koopwaardige aandelen: er staan momenteel vijftig aandelen op kopen. Bitcoin De koers van bitcoin, volgens sommigen het 'digitale goud' heeft het de laatste dagen lastig, al valt dit niet direct heel erg aan de koers af te lezen van ruim $56.000. De autoriteiten nemen de cryptomunt op de korrel omdat er vermoedens bestaan van witwaspraktijken. En verder wat de TA-desk zegt. Nieuws, advies, shorts en agenda Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot jongstleden vrijdag: 07:54 ABN Amro moet bijna €0,5 miljard betalen in antiwitwaszaak

18 apr 140,7 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

17 apr Ant Group onderzoekt desinvestering belang Ma - media

17 apr Bank of Montreal neemt belang in Ahold Delhaize

17 apr APG groter in Avantium

17 apr 140 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

16 apr Wall Street met records het weekend in Analistenadvies: Amazon.com: van $3.860 naar $3.950 (buy) - Credit Suisse

GSK: van GBP 1.160 naar GBP 1.150 (Sell) - Deutsche Bank

UnifiedPost: van €33 naar €35 (buy) - Berenberg

Airbus: €125 (unch) - UBS

Netflix: $650 (unch) - UBS De AFM meldt deze shorts: Geen nieuwe meldingen. De agenda start relatief kalmpjes met slechts Q1-cijfers van Neways, Coca Cola en IBM (nabeurs) en enkele ex-dividendnoteringen : 08:00 Neways tQ1 trading update

08:00 Heijmans ex-dividend €0,73 p/a

08:00 Vastned ex-dividend €1,73 p/a

13:00 Coca Cola Q1-cijfers

22:00 IBM Q1-cijfers Een prettige handelsdag.

Martin Crum is senior beleggingsanalist bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Crum kan posities innemen op de financiële markten.