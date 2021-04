TA: Tech met de billen bloot

Hmm. Er broeit iets. VIX zet ik vandaag op 17.6. En pre market doen ze 17.01. Dat kan een enthousiaste pre market stand zijn. Maar het verschil is een heel stuk kleiner geworden. Morgen een verlaging naar 17.2. En met deze pre market standen kan een aanval in de VIX elk moment gaan plaats vinden. En dat mag ook wel. Ze staan veel te lange tijd laag. De downtrend kon ze naar beneden blijven drukken. Om ons heen kijkend in de wereld. Iran gaat voor 60% verrijken. Niet de beurs. Niet de Rijkeren. Maar gewoon Uranium. Dat is andere koek. En dat is wat anders dan de 3% Verrijking. Rusland sluit gewoon een zee straat af. Anno 2021. Het kan. Ja. Het kan. En ze doen het. China timmert door en door aan de Chinese High Tech en blijft Taiwan plagen. Amerika heeft genoeg plagen. In eigen land. Van links. Van rechts. Van drugs. Van Elkaar verrijken. Van de wereld. Die stouter wordt. En dat met een zwakkere kracht aan de macht. Althans zo zien ze het. Blijven geld pompen. Realiteit is uit het oog verloren. Bitcoin hammered. Geld dat alleen maar meer waard wordt. Welk sprookje is dat? Als u 100 euro in uw portemonnee heeft, dan wordt dat morgen echt niet meer. (En overmorgen trouwens ook niet). Maar de centrale banken hebben zelf de coins een weg geboden. Ze hadden het of moeten verbieden of duidelijk moeten aangeven dat het een speculatief produkt is. Niet na jaren. Ze hebben ooit in het verleden wel wat gezegd, Centrale banken, maar kwamen niet over. Maar wat wil je met al dat gedrukte geld. Millions. Billions. Trillions. Tiental Trillions. Tja. Als dat al uit zich zelf geen hyper inflatie is. En het volk heeft nog steeds te weinig. Een duidelijke Centrale Bankiers fout. Centrale Banken ondersteunen beurzen in het kader van banen. Maar bedrijven op die beurzen hebben maar 1 doel. Aandeelhouderswaarde. Kortom de doelen zijn tegenstrijdig. VIXie is klaar om te gaan "Rock and Rollen'.