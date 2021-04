TA: Tech met de billen bloot

Nu het cijferseizoen op gang komt, moet tech kleur bekennen.

Wall Street blijft de aandacht trekken met voortdurend nieuwe all-time highs voor de Dow Jones, de S&P500 en sinds vorige week ook de Nasdaq 100 index, de kleinere Amerikaanse technologiebeurs.

De Nasdaq Composite index, de hoofd techbarometer staat nog nipt onder het oude all-time high rond 14.175,12 (top van 16 februari).

Cijferseizoen moet duidelijkheid geven

Nu het cijferseizoen op gang komt, moeten beleggers met de billen bloot. Want nu moet blijken of de recente koersrecords gedragen worden door de nieuwe winstcijfers. Sommige analisten verwachten dat de winst van bedrijven in de S&P 500 in het eerste kwartaal met 30% zijn gestegen.

Vandaag bekijk ik technologie aan de hand van beide Nasdaq-indices en de halfgeleiderindex SOX.

Nasdaq Composite index test weerstand 14.175,12

De Amerikaanse technologiebeurs, de Nasdaq Composite index, verbetert wat nu de correctieve fase opwaarts is verlaten.

Om verder te verbeteren, is een doorbraak boven de weerstand van 14.175,12 punten (de top van 16 februari) noodzakelijk. De steun ligt rond 12.786,81 punten (de bodem van 25 maart).

Na een uitbraak boven de weerstand van 14.175,12 punten wordt 16.500 het volgende opwaartse koersdoel.







Nasdaq 100 index hervat opmars

De Nasdaq 100 index, de kleinere Amerikaanse technologiebeurs, heeft de vroegere weerstand net gebroken. Deze doorbraak is nog te klein om een nieuwe verbetering aan te geven.

Een harde voorwaarde voor een belangrijke verbetering van het technische plaatje is dat de Nasdaq 100 index er in slaagt om boven deze oude horde te blijven. Dan mogen we een positief koersverloop verwachten richting 15.500 punten (berekend koersdoel).

Steun ligt op 12.627,92 punten (bodem van 25 maart).



SOX-index vormt een hogere bodem, boven voormalige koerstoppen

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, klimt uit het dal. De recente daling zorgt ervoor dat de SO- index een hogere bodem kan vormen boven enkele oude koerstoppen.

Zolang de index hierboven weet te blijven, handhaven we onze (gematigd) positieve visie.

Steun ligt op 2.881,01 punten (de bodem van 25 maart). Weerstand wacht rond 3.750 punten (berekend koersdoel).