Slotcall: Nieuwe records

Het is vandaag niet de meest spectaculaire dag uit de beursgeschiedenis. Toch zet de AEX (+0,4%) met 716,80 punten een nieuwe hoogste stand ooit op het bord.

Het sentiment blijft ijzersterk. Ook een tegenvallend cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen kan daar geen verandering in brengen. De Universiteit van Michigan meldde een stand van 86,5 punten terwijl de markt rekende op 89,6.

Wat vooral opvalt, is dat Akzo Nobel (+3,5%) voor het eerst boven de €100 sluit. De IEX-Beleggersdesk rekent voor dit jaar op een winst per aandeel van €4 en daarmee bedraagt de koerswinstverhouding 25. Niet bijster goedkoop voor een cyclisch bedrijf.

De lage rente in combinatie met de gunstige economische vooruitzichten, maakt dat beleggers bereid zijn een hoge prijs te betalen voor dit soort type aandelen. Een nadeel is wel dat door de hoge koersen het toekomstig rendement afneemt. Maar goed, daar hebben we het een andere keer nog wel over.

Besi

De chipsector is momenteel de place to be. Besi (+51,2%), ASMI (+46,6%) en ASML (+34,9%) zijn dit jaar de best presterende aandelen binnen de AEX. Alleen ING staat er met een plus van 38% nog tussen.

Het chiptekort is dusdanig groot dat chipproducenten alles uit de kast moeten halen om hun productiecapaciteit te verhogen. Besi verwacht dat het relatief snel kan opschalen, waardoor een groot deel van die nieuwe orders al dit jaar geleverd worden.

Analist Paul Weeteling is enthousiast over met name Besi, maar hij zegt er wel bij dat de hoge groeipercentages op termijn niet vast zijn te houden. Of hij de chipper uit Duiven koopwaardig acht, leest u in het onderstaande artikel.

Beter Bed

Beter Bed (-2,7%) wordt niet beloond voor zijn tradingupdate over het eerste kwartaal. De omzet zakte de afgelopen drie maanden met 11,7% op jaarbasis. Dit kwam niet volledig als een verrassing, want de winkels waren in januari en februari potdicht.

Dankzij de stijgende onlineverkopen (+252 YoY) bleef de lockdownschade nog enigszins binnen de perken. Sinds 3 maart is het weer toegestaan om op afspraak de winkel te bezoeken. Daarvan maken mensen massaal gebruik.

Sinds die dag is de orderintake alweer met 61% gestegen. De beddenverkoper uit Uden noteert tegen 13 keer de getaxeerde winst over 2021. Of het aandeel daarmee koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

IEX-Beleggerspodcast

Het is weer vrijdag dus hebben we voor u een nieuwe podcast in de aanbieding. Arend Jan en ik bespreken op luchtige wijze de belangrijkste beursontwikkelingen van de afgelopen week.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

De AFM waarschuwt voor oververhitting op aandelenmarkt

De Amerikaan winkelt er rustig op los

Beursgang Coinbase

"Euro en dollar geen store of value", aldus Michael van de Poppe (Cryptotrader)

Alles over de klimaatambities van Shell

Just Eat Takeaway on fire!

Cijfers Fagron minder slecht dan verwacht. Ik zie kansen.

Vragenrondje met onder andere Alfen, Sif en Plug Power

Korte vooruitblik cijfers ASML

Daarnaast hebben wij vanaf deze week een nieuwe rubriek waarin we een aantal vragen van luisteraars beantwoorden. Heeft u een leuke vraag? Stel hem dan hieronder in de reacties en wellicht beantwoorden wij hem volgende week.

Luister de podcast op Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.

Rentes

De rentes gaan vandaag in een brede lijn omhoog. Vooral in de VS gaat het hard.

Nederland: +2 basispunten (-0,21%)

Duitsland: +3 basispunten (-0,37%)

Italië: +2 basispunten (+0,75%)

Verenigd Koninkrijk: +3 basispunten (+0,76%)

Verenigde Staten: +5 basispunten (+1,58%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +0,4%

AEX deze maand: +2,3%

AEX dit jaar: +14,7%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +15,0%

Olieprijs in de lift

Het zwarte goud heeft de smaak deze week aardig te pakken. Ook de bitcoin (+5,2%) is niet te houden. Wat verder opvalt, is dat we in Amsterdam wat achterblijven ten opzichte van de Duitsers (+1,5%) en Fransen (+2,0%).

AEX

Just Eat Takeaway (+9,1%) zag de orderintake in het eerste kwartaal met 76% oplopen. Ahold (-5,2%) gaat vandaag €0,40 ex-dividend, maar dat kan het volledige verlies niet verklaren. ArcelorMittal (+3,0%) profiteert van een serie koersdoelverhogingen.

AMX

Op OCI (+5,9%) is het rijtje winnaars dungezaaid. Flow Traders (-3,1%) is geschrapt van de kooplijst van KBC. Fagron (-4,5%) wist niet te voldoen aan de verwachtingen van analisten en Alfen (-6,1%) ligt het gehele jaar al slecht.

ASCX

Accell (+6,4%) is helemaal los. De fietsenfabrikant sluit de week af op een all time high. Ordina (-7,5%) en Nedap (-4,2%) gingen ex-dividend. Tot slot haalde Avantium (-5,9%) middels een emissie €28 miljoen op. Dat laatste wordt door beleggers vrijwel nooit gewaardeerd.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend schrijft Arend Jan de vooruitblik. Fijn weekend toegewenst!