BeursVandaag: Gaat het nog een beetje?

De futures openen hoger na weer records op Wall Street, BBP China Q1 is door op 18,3%, de dollar daalt iets en de rentes stijgen.

Ik neem maar even vanaf 1 januari vorig jaar, dit zijn de grootste Amerikaanse indices. Zonder dividend. Dit zijn best hele grote stijgingen in korte tijd. Zeker gelet op wat er is gebeurd.

De actie zit momenteel bij de rentes. Dit is de tweedaagse Amerikaanse tienjaarsrente. De opgaande trend sinds deze winter is intact, maar u ziet het ding met zichzelf worstelen: komt er wel of geen periode van mee dan 2% inflatie aan? Zoiets.

Ik schuif een oceaan op. Het cijfer van de dag komt uit China en BBP Q1 is net onder de verwachte +19,0%.

China says its economy grew 18.3% in the first quarter, slightly missing expectations https://t.co/IpSIZGmtGX — CNBC (@CNBC) April 16, 2021

Van New York via Beijing naar Fastned, het is een mooi rijtje. De laadpaler heeft goed nieuws, u hoeft straks niet meer af te knijpen. Let wel, dit gold als groot nadeel van het bedrijf ten opzichte van de olie-majors.

Hier meer, Beter Bed heeft Q1-cijfers me meldt 11,7% minder omzet, nadat ze al had gewaarschuwd.

De opening komt bekend voor, we doen het vaker tegenwoordig op dit uur met zulke standen en kleurtjes. Opgelet, Ahold Delhaize en KPN gaan ex-dividend.

Marktbreed liggen Azië en commodities goed. De dollar verzwakt weer ietsje richting 1,20, maar die heeft nog niet op het bord gestaan. De VIX staat op 16,6. Bitcoin zakt met 3% weg op ruim $61K.

De rentes stijgen en vooral in de VS is het al lang onrustig.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:58 Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel ING

07:57 Leiderschapsveranderingen bij ING

07:49 Fastned mag shop toevoegen aan oplaadstation

07:44 Omzet Beter Bed omlaag

07:29 FlatexDEGIRO ziet transacties bijna verdubbelen

07:23 Daimler presteert ruim boven verwachting

07:19 CEO Sergi Herrero van Veon stapt op

07:08 Meer dan 138,8 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

07:03 Europese beurzen openen licht hoger

15 apr Sterke resultaten Alcoa

15 apr Hogere omzet PPG

15 apr Beursupdate: AEX op Wall Street

15 apr Nieuwe records Wall Street

15 apr Olieprijs stijgt verder

15 apr HelloFresh verhoogt outlook

15 apr Wall Street positief na macrodata en kwartaalcijfers

15 apr Sterk eerste kwartaal L'Oreal

15 apr Europese beurzen sluiten hoger

15 apr Heineken koploper in groene AEX

Analistenadvies:

ING: naar €12,30 van €11,40 (buy) - Jefferies

Zowaar weer eens een heel rijtje. De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

04:00 China BBP Q1 +19,0% YoY

04:00 China industriële productie mrt +24,9%

08:00 Beter Bed omzetcijfers Q1

09:00 KPN notering €0,087 ex-dividend

09:00 Ahold notering €0,40 ex-dividend

11:00 EU inflatie CPI mrt +0,9% MoM

13:00 Morgan Stanley Q1-cijfers

14:30 VS bouwvergunningen mrt 1,75M

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan mrt 88,6

En dan nog even dit

Alleen de Russell 2000 staat niet op een record, zoals ik al liet zien:

The Dow closes above 34,000 for the first time as the blue-chip benchmark and the S&P 500 post fresh record highs on a tech stock rally fueled by falling bond yields and strong March U.S. retail sales data. Read more here: https://t.co/HZwe0eM0Uz pic.twitter.com/6dVIXorARX — Reuters Business (@ReutersBiz) April 16, 2021

Intussen bij deze beroemde koerswinstverhouding:

Intussen bij de buren:

Pretty volatile moves in US bond #yields. Yesterday down more than 10 basis points to as low as 1.53% before recovering to 1.58%. Given recent macro developments and #FederalReserve forward guidance we remain underweight #duration. pic.twitter.com/ms8xQJhQlR — jeroen blokland (@jsblokland) April 16, 2021

Bij een rente van een paar procent of meer...

#Italy’s debt to exceed prev record amassed in aftermath of World War I. New borrowing tally of 159.8% of GDP featured in fiscal outlook ratified by PM Draghi’s cabinet. That exceeds probable ATH of 159.5% achieved in 1920, shortly before era of Mussolini’s dictatorship (via BBG) pic.twitter.com/BYx4S0jFfp — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 15, 2021

Nog maar een keer dan:

.@Breakingviews video: Coinbase’s float is a big moment of validation for Bitcoin and related businesses, but the subsequent fall shows investors are starting to see maturity will mean competition https://t.co/cqERMxpugv — Reuters Business (@ReutersBiz) April 16, 2021

Al van gisteren, maar vooruit. Omdat het een chipper is:

TSMC, whose clients include Apple and Qualcomm, reported a 19.4% rise in first-quarter profit, but the chipmaker said tight supplies will likely continue into next year https://t.co/sGz5jm0jMp pic.twitter.com/rJ6XraxzdQ — Reuters Business (@ReutersBiz) April 16, 2021

De grootste vermogensbeheerder ter wereld:

BlackRock CEO Larry Fink: "I am incredibly bullish" on the stock market. https://t.co/g7F41Buqr5 — CNBC (@CNBC) April 15, 2021

Een hyperaandeel en een SPAC, u bent gewaarschuwd:

#Nikola shares approaches $10 a share, Erasing startup’s post-IPO gains. Peer Lordstown Motors falls below $10 level SPAC debuted at. https://t.co/87yhgmMDJG via @Tiefseher pic.twitter.com/xdBprprfSK — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 15, 2021

Zeg het maar, krijgt King Kong Uncle Sam te pakken of niet?

Veel plezier en succes vandaag.