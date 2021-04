TA: Verdere opmars na hogere bodems

Britse bedrijven massaal uitgeweken naar EU vanwege brexit



Meer dan vierhonderd financiële bedrijven in Groot-Brittannië hebben activiteiten, personeel en ongeveer duizend miljard pond (1,15 biljoen euro) aan activa verplaatst richting de EU, meldt de Britse denktank New Financial op basis van eigen onderzoek. "We denken dat het een onderschatting is en we verwachten dat de aantallen in de loop van de tijd zullen toenemen: we zijn pas aan het einde van het begin van de brexit", aldus de studie.



Ongeveer 7400 banen uit het Verenigd Koninkrijk zijn overgebracht naar de EU of daar gecreëerd. Bankiers hebben tegen persbureau Reuters gezegd dat de verplaatsingen van sommige personeelsleden zijn vertraagd vanwege reisbeperkingen die gelden vanwege het coronavirus. Het totaal van 440 verhuizingen is hoger dan verwacht en ruim boven de 269 in de enquête uit 2019 van New Financial. New Financial denkt dat het werkelijke aantal ruim boven de 500 bedrijven ligt.



De Ierse hoofdstad Dublin heeft het meest geprofiteerd met 135 verplaatsingen, gevolgd door Parijs met 102, Luxemburg 95, Frankfurt 63 en Amsterdam 48. Banken hebben meer dan 900 miljard pond aan activa van Groot-Brittannië naar de EU verplaatst, terwijl verzekeraars en vermogensbeheerders meer dan 100 miljard pond aan activa en fondsen hebben overgedragen. "We verwachten dat Frankfurt de 'winnaar' zal zijn in termen van activa op de langere termijn, en dat Parijs uiteindelijk de grootste begunstigde zal zijn in termen van banen", staat in het onderzoek.



De studie verwacht dat driehonderd tot vijfhonderd kleinere financiële bedrijven in de EU een permanent kantoor in Groot-Brittannië zullen openen, veel minder dan de heersende prognoses van ongeveer duizend. Londen zal in de nabije toekomst het dominante financiële centrum van Europa blijven, maar haar invloed zal verder afbrokkelen.