Tracker Tips: ESG-ETF’s met factoren kwaliteit en dividend

Legal & General Investment Management (LGIM) komt met drie ETF’s die zich richten op bedrijven die goed scoren vanuit een duurzaam perspectief en consistente dividendbetalers zijn, waarbij bedrijven met een slecht rendementsprofiel worden uitgesloten.

Het trio bestaat in de volgende smaken:

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UCITS UK ETF

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan ETF

Strategie

Alle drie de strategieën zijn gericht op het volgen van door indexbouwer FTSE Russell op kwaliteit gescreende dividendgroei-benchmarks voor de gerelateerde geografische posities.

I. De kwaliteit-screen wordt door FTSE Russell berekend als een geometrisch gemiddelde van bedrijfswinsten, waarbij de winstgevendheid en cashcomponenten, vermogensgroei en hefboomwerking worden beoordeeld.



II. De dividend-screen identificeert aandelen met een geschiedenis van consistente en stijgende inkomensverdeling voor aandeelhouders, en aandelen met een betere voorspelling over stijgende dividendopbrengsten in de toekomst.



III. Ten slotte sluit de ESG-screen niet alleen bedrijven uit die in strijd zijn met de UN Global Compact en uit controversiële sectoren, maar ook bedrijven die aan materiële financiële risico's zijn blootgesteld als gevolg van hun bedrijfsmodellen.

Het drietal past een actieve eigendomsbenadering toe op de namen in de mand en streeft ernaar het interne stewardshipteam te raadplegen om met bedrijven in contact te komen over ESG-kwesties.

Dividend

Veel bedrijven hebben het afgelopen jaar onder druk van de coronacrisis en publieke opinie de dividenduitkering geschrapt of in ieder geval verlaagd.

Europese banken mochten door regulering geen dividend meer uitkeren. Hierdoor zaten dividendaandelen in de banken- maar ook de energiesector in de hoek waar de klappen vielen. Oliebedrijven zoals Shell zijn relatief minder dividend gaan uitkeren.

Veel van de aandelen waarop dividend wordt uitgekeerd zijn zogeheten waarde-aandelen. Het sentiment in deze aandelen is dit jaar ten opzichte van groeiaandelen, zoals de sector technologie, weer aan het keren.

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat sinds het begin van dit jaar de factor value het ruim 6 procent beter doet dan growth in de gelieerde MSCI World-indices.

Betrouwbare inkomsten zijn iets waar beleggers om schreeuwen in de huidige omgeving, maar sommige aandelen met een hoog dividendrendement kunnen valstrikken zijn met slechte fundamenten en zwakke groeivooruitzichten.

LGIM is van mening dat beleggers zich met kwaliteitsbedrijven, met stabiele dividendkenmerken en met vermijding van materiële ESG-risico's, goed kunnen positioneren om consistente inkomsten te genereren in de beleggingsportefeuilles.

Verhandelbaarheid

De L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK ETF met ticker LDUK en isincode IE00BMYDM802, de L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK ETF met ticker LDEU en isincode IE00BMYDM919 en de L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan ETF met ticker LDAP en isincode IE00BMYDMB35 zijn inmiddels verhandelbaar op de London Stock Exchange. LDUK en LDEU hebben een totale kostenratio van 0,25%, terwijl LDAP 0,40% op jaarbasis kost.

De verwachting is dat ze later deze maand ook notering krijgen op de beurs van Milaan en een Nederlandse KIID krijgen, waardoor beleggers in Nederland ze mogen aankopen. Uiteraard is het aan uw broker om nieuwe trackers beschikbaar te stellen op hun platform.